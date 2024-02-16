الهلال يضع قدماً في ربع نهائي “أبطال آسيا”

عاد نادي الهلال بفوز ثمين خارج أرضه أمام ساباهان الإيراني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وتقدم الفريق الإيراني بهدف سجله رامين رضائيان في الدقيقة 37 من الشوط الأول، فيما سجل مالكوم فيليبي هدف الهلال في الدقيقة 57.
وأحرز ألكساندر ميتروفيتش هدفا في الوقت القاتل من المباراة وتحديداً عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثالث لنادي الهلال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وجاء هدف ساباهان بعد تمريرة من محمد دانشكر إلى رامين رضائيان الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن شباك ياسين بونو. وفق “سبورت 24”.
وحاول الهلال تعديل النتيجة بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق ياسر الشهراني تصدى لها حارس المرمى بنجاح.
وجاء هدف التعادل لنادي الهلال بعد تصويبة من ميتروفيتش من يسار منطقة الجزاء لترتد إلى مالكوم الذي سدد الكرة داخل الشباك.
وأحرز ألكساندر ميتروفيتش هدفا في الوقت القاتل من المباراة وتحديدا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثالث لنادي الهلال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
ويلعب الهلال أمام ساباهان يوم الخميس المقبل ضمن إياب ثمن النهائي.