رقم قياسي جديد لـ”الهلال”

سجل نادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الموسم بعد فوزه اليوم على فريق سباهان الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وعاد نادي الهلال بفوز ثمين خارج أرضه أمام سباهان الإيراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وحقق الهلال 21 فوزًا متتاليًا في كل البطولات، المحلية سواء في دوري روشن أو كأس الملك أو على المستوى القاري في دوري أبطال آسيا، ليصبح أول فريق يصل إلى هذا المعدل في الموسم الحالي.
ويمكن لفريق المدرب جورجي جيسوس أن يدخل التاريخ إذا حقق الفوز في المباريات الست المقبلة خاصة أن أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم البالغة 27 انتصارًا مسجلة باسم نادي نيو سانتوس الويلزي. وفق “سبورت 24”.
وخلال الـ 21 مباراة سجل الهلال 62 هدفاً ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات، بالإضافة إلى فوزه على إنتر ميامي الأمريكي والنصر في كأس موسم الرياض “الودية”.
وجاءت انتصارات الهلال كالتالي:
الجبلين في كأس الملك
الشباب في دوري روشن
ناساجي الإيراني في دور المجموعات في آسيا
الأخدود في دوري روشن
الخليج في دوري روشن
مومباي الهندي في دور المجموعات في آسيا
الأهلي في دوري روشن
الحزم في دوري روشن
الفتح في دوري روشن
مومباي في دور المجموعات في آسيا
التعاون في دوري روشن
الحزم في كأس الملك
نافباخور في دور المجموعات في آسيا
النصر في دوري روشن
ناساجي في دور المجموعات في آسيا
الطائي في دوري روشن
التعاون في كأس الملك
الوحدة في دوري روشن
أبها في دوري روشن
الفيحاء في دوري روشن
سباهان الإيراني في ثمن نهائي آسيا