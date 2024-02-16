“الرئتان” تقاومان الفيروسات “تلقائياً”

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة “كاليفورنيا-ريفيرسايد” الأمريكية، أن الكيس المملوء بالسوائل المحيط بالرئتين يحتوي على خلايا قوية لمكافحة الفيروسات تلعب دورًا حاسمًا أثناء الإصابة بالإنفلونزا.
وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “PNAS” الطبية، أن الاكتشاف تضمّن الخلايا المناعية البلعمية الموجودة بالنسيج الرئوي، والتي تُعرف بقدرتها على ابتلاع وتدمير مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية.
وركزت الدراسة على كيفية انتقال البلاعم أثناء الإصابة بالإنفلونزا، من التجويف الجانبي المحيط بالرئتين المليء بالسوائل، إلى الرئتين، حيث تقلل بشكل كبير من مستويات الالتهاب والمرض. وفق “أخبار 24”.