“4 غيابات” عن الأهلي أمام الأخدود

يعاني النادي الأهلي من 4 غيابات مؤثرة من قوامه الأساسي قبل مواجهة الأخدود مساء “الجمعة”، لحساب مباريات الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
وسيغيب لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه عن مباراة الأخدود بسبب حصوله على إجازة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2023، وتتويجه باللقب منذ أيام، وبالتالي لن يكون متاحًا في المباراة في ظل معاناته مع حالة إجهاد كبيرة.
واستبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب ماتياس يايسله الثلاثي بسام الحريجي وعلي الأسمري والتركي ميريح بسبب معاناتهم من الإصابة، وحاجتهم لوقت من أجل التعافي.
ويدخل الأهلي اللقاء بحثًا عن فوز رابع على التوالي من أجل معادلة رقمه الذي سجله مطلع الموسم الجاري عندما حقق 4 انتصارات متتالية. وفق “سبورت 24”.
في المقابل يسعى الأخدود لمواصلة نتائجه الإيجابية، حيث كان اختتم مبارياته قبل فترة التوقف بتحقيق 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ليحل في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.