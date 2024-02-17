نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “البروتينات” تُعزز التركيز
17/02/2024   10:58 ص

“البروتينات” تُعزز التركيز

+ = -
24

توصلت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “آرهوس” الدنماركية، إلى أن وجبة الإفطار الغنية بالبروتين تعزز الشعور بالشبع والتركيز طوال اليوم.

ووجدت الدراسة المنشورة بدورية “Dairy Science” العلمية، أن تناول البروتين والحليب المخمر والشوفان في وجبة الإفطار، يرفع التركيز مقارنةً بالكربوهيدرات والدهون التي تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية.

ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية في تناول وجبة الإفطار تساعد على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة في الأطعمة الأخرى، كما تقي من العديد من الأمراض مثل السمنة والسكري. وفق “أخبار 24”.

“البروتينات” تُعزز التركيز

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288243.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com