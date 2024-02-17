“تاسي” يرتد صعوداً لمستواه قبل 18 شهراً

استطاع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (تاسي)، خلال جلسات الأسبوع الماضي المحافظة على اتجاهه التصاعدي الذي امتد 11 جلسة متتالية، ليرتد المؤشر إلى مستواه السابق قبل 18 شهراً، وقت أن بلغت قراءته 12500 نقطة نهاية تعاملات 29 أغسطس 2022، جاء ذلك نتيجة توافر السيولة المتاحة للتداول التي صعدت بأسعار الأسهم المدرجة، صاحب ذلك ارتفاع محدود ملحوظ في معجلات الأداء مقارنة بالأسبوع السابق.
وبدعم صعود 76 % من الأسهم المدرجة، أنهى مؤشر “تاسي” تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً إلى مستوى 12484.59 نقطة في مقابل 12202.78 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 281.81 نقطة نسبتها 2.31 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 517 نقطة نسبتها 4.3 %.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاع السيولة المتداولة 21 % إلى 51 مليار ريال، في مقابل 42 ملياراً، فيما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة 21 % إلى 1.83 مليار سهم في مقابل 1.51 مليار، وصعد عدد الصفقات المنفذة 18 % إلى 3 ملايين صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 611 سهماً، بنسبة 3 % .
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي، التداول بأسهم 231 شركة، صعدت أسعار أسهم 175 شركة منها، بينما انخفضت أسهم 53 شركة، واستقرت أسعار 3 شركات عند أسعارها نهاية الأسبوع السابق، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.2 تريليون ريال (2.987 تريليون دولار)، بمكاسب 376 مليار ريال (100 مليار دولار)، نسبتها 3.47 %.
ونتيجة تحسن الطلب، استحوذت 5 قطاعات من السوق على 53% من السيولة المتداولة الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع المواد الأساسية بسيولة 6.7 مليار ريال نسبتها 13 % من تداول 195 مليون سهم، نسبتها 11 %، تبعه قطاع الطاقة بسيولة 6.2 مليار نسبتها 12 %، ثم قطاع المصارف بسيولة 5.76 مليار، نسبتها 11 %، تبعه قطاع السلع طويلة الأجل بسيولة 4.34 مليار بنسبة 9 % من تداول 40 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
وجاء سهم عذيب للاتصالات في صدارة الرابحين بمكاسب 40 % وصولاً إلى 96.50 ريال، تلاه سهم أيان المرتفع 35 % إلى 25.15 ريال، بينما سجل سهم تْشب أكبر خسارة بلغت 12.88 % هبوطاً إلى 32.80 ريال، وحقق سهم “سال” أكبر سيولة متداولة بلغت 4 مليارات ريال، نسبتها 8 %، ارتفع سعره خلالها 12% إلى 278.40 ريال.
وخالف مؤشر “نمو” اتجاه السوق الرئيسية، وأنهى تعاملات الأسبوع بخسارة أسبوعية 0.96 % تعادل 245 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 25205 نقاط، جاءت من تداول 9.8 مليون سهم، قيمتها 172 مليون ريال في مقابل 129 مليوناً بزيادة 33 في المئة، نُفذت من خلال 12118 صفقة.