استكمال الجولة 20 في “روشن” بمباراتين

تُستكمل السبت منافسات الجولة 20 من النسخة الجارية لمنافسات بطولة دوري روشن بمباراتين.
ويبدأ اليوم باستضافة فريق الحزم لنظيره الفيحاء عند الخامسة عصرًا، فيما يلتقي النصر على ملعبه الأول بارك نظيره الفتح عند الثامنة مساءً.
ويدخل فريق الحزم المباراة متذيلاً لجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يحتل فريق الفيحاء المركز 14 برصيد 19 نقطة.
وعلى الجانب الآخر يحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما يحتل فريق الفتح المركز السابع برصيد 29 نقطة. وفق “سبورت 24”.
وكانت الجولة قد انطلقت بثلاث مباريات الجمعة فاز خلالها الشباب بهدف نظيف على نظيره ضمك، فيما فاز الأخدود بثلاثية مقابل هدفين على الأهلي، بينما تعادل فريقا الوحدة والطائي.