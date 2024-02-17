“يايسله”: لم أتوقع الخسارة أمام الأخدود

أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، أن خسارتهم أمام الأخدود لم تكن متوقعة، رغم أنهم كانوا يتوقعون طريقة لعب الفريق المنافس.
وحقق فريق الأخدود فوزا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إن عطاء اللاعبين لم يكن 100٪ ، وفريق الأخدود استغل الكرات الطويلة والثابتة.
وأضاف، أن فريقه افتقد اللاعب كيسي في وسط الملعب، مشيرا إلى أن البرازيلي فيرمينو لاعب من طراز رفيع ويحظى بدعمنا الكامل.
وأوضح مدرب الأهلي، أنه بعد الخسارة أمام الأخدود لا مجال للتشكي والتذمر.
وبتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث. وفق “سبورت 24”.