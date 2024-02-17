نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “يايسله”: لم أتوقع الخسارة أمام الأخدود
17/02/2024   11:12 ص

“يايسله”: لم أتوقع الخسارة أمام الأخدود

+ = -
30

أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، أن خسارتهم أمام الأخدود لم تكن متوقعة، رغم أنهم كانوا يتوقعون طريقة لعب الفريق المنافس.

وحقق فريق الأخدود فوزا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إن عطاء اللاعبين لم يكن 100٪ ، وفريق الأخدود استغل الكرات الطويلة والثابتة.

وأضاف، أن فريقه افتقد اللاعب كيسي في وسط الملعب، مشيرا إلى أن البرازيلي فيرمينو لاعب من طراز رفيع ويحظى بدعمنا الكامل.

وأوضح مدرب الأهلي، أنه بعد الخسارة أمام الأخدود لا مجال للتشكي والتذمر.

وبتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث. وفق “سبورت 24”.

“يايسله”: لم أتوقع الخسارة أمام الأخدود

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288278.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com