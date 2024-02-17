“تجربة” المملكة بالزراعة العضوية بأكبر تجمع “عالمي”

شاركت المملكة تجربتها الرائدة في مجال الزراعة العضوية في فعاليات معرض “بايوفاخ” للأطعمة والمنتجات العضوية المقام في مدينة نورنبيرغ الألمانية في الفترة من 13 – 16 فبراير الجاري، ويعد أكبر تجمع للزراعة العضوية في العالم.
وقدم وفد المملكة المشارك، عرضًا حول التوجهات المستقبلية للزراعة العضوية في المملكة، وعقد عددًا من الاجتماعات التنسيقية مع الرؤساء التنفيذيين لـ”بايوفاخ” والاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية؛ لبحث أوجه التعاون، ودفع عجلة تنمية الزراعة والمنتجات العضوية في المملكة.
يذكر أن مشاركة المملكة تأتي امتدادًا لجهودها الكبيرة في مجال الزراعة العضوية؛ حيث استضافت نسختين من معرض “بايوفاخ” خلال عامي 2022م و2023م، وذلك تأكيدًا لدورها الريادي في المجال، ودعم قطاع المنتجات العضوية محليًا وعالميًا، وتمكين الشركات الناشئة، وإيجاد منصة تفاعلية ونقطة جذب استثمارية، إضافة إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية المختصة وخبراء الزراعة العضوية من جميع أنحاء العالم، والتوعية بأهمية الزراعة العضوية ونمط الحياة المستدامة، وتبادل المعلومات.
ويعد المعرض الدولي للمنتجات العضوية (بايوفاخ)، من أكبر المعارض الرائدة في ترويج وتسويق الاستثمار في الزراعات والمنتجات العضوية، ويحظى باهتمام عالمي من قبل العارضين والمستثمرين في كل دول العالم، وسبق أن أقيم في 8 دول شملت (الولايات المتحدة، البرازيل، تايلاند، الهند، الصين، اليابان، ألمانيا، والسعودية).
وفق “أخبار 24”.