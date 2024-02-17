الكهرباء “بديلاً” للوقود في “القطاع الزراعي”

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقبال طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم الزراعية، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، وذلك عبر بوابة “نما” الإلكترونية.
ويهدف برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الاستغناء عن مصادر الطاقة الحالية، في القطاع الزراعي وربطه بالشبكة الكهربائية، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، والحد من العوامل التي تؤثر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية “المملكة 2030”.
وأوضح رئيس الفريق الزراعي للبرنامج، محمد العبد اللطيف، أن البرنامج يمر بثلاث مراحل؛ الأولى لجمع البيانات اللازمة لحساب الأحمال الكهربائية للمزارع المستهدفة من خلال زيارات ميدانية، والثانية معنيّة بتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية من خلال منصة “نما” ضمن موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية من خلال توسعة الشبكة في المناطق المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
ودعا البرنامج المزارعين لتسجيل رغباتهم لإيصال الشبكة الكهربائية لحيازاتهم التي صدر لها سجل زراعي مطور، من خلال الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، والاطلاع على الشروط والأحكام، وتعبئة بيانات الطلب، وإضافة بيانات الموقع.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد نظمت بالتعاون مع وزارة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل لأصحاب المزارع شرحت خلالها أهداف ومزايا برنامج إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي.