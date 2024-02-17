“مهرجان الكليجا”.. “10 ملايين ريال” بـ10 أيام

سجل مهرجان الكليجا بمدينة بريدة، متوسط مبيعات مليون ريال يومياً، بما يعادل 10 ملايين خلال 10 أيام من انطلاقة المهرجان الذي يمتد حتى 17 شعبان الجاري، فيما بلغ متوسط الحضور اليومي 20 ألف زائر يومياً.
وأشار المدير التنفيذي للمهرجان نايف المنسلح، إلى أن المهرجان يحظى بمشاركة الأسر المنتجة والشركات المختصة بصنع الكليجا والأكلات الشعبية، كما يشهد حضوراً لافتاً من داخل المنطقة وخارجها ودول الخليج.
وأضاف أن المهرجان يستهدف التسويق المستدام، وتحقيق العديد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية التي تضمن ديمومة العمل والإنتاج للأسر المنتجة من خلال استهداف “الحرفة” وتنميتها والعمل على تعزيزها.
وفق “أخبار 24”.