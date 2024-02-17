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جديد المحليات > “مهرجان الكليجا”.. “10 ملايين ريال” بـ10 أيام
17/02/2024   4:55 م

“مهرجان الكليجا”.. “10 ملايين ريال” بـ10 أيام

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سجل مهرجان الكليجا بمدينة بريدة، متوسط مبيعات مليون ريال يومياً، بما يعادل 10 ملايين خلال 10 أيام من انطلاقة المهرجان الذي يمتد حتى 17 شعبان الجاري، فيما بلغ متوسط الحضور اليومي 20 ألف زائر يومياً.

وأشار المدير التنفيذي للمهرجان نايف المنسلح، إلى أن المهرجان يحظى بمشاركة الأسر المنتجة والشركات المختصة بصنع الكليجا والأكلات الشعبية، كما يشهد حضوراً لافتاً من داخل المنطقة وخارجها ودول الخليج.

وأضاف أن المهرجان يستهدف التسويق المستدام، وتحقيق العديد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية التي تضمن ديمومة العمل والإنتاج للأسر المنتجة من خلال استهداف “الحرفة” وتنميتها والعمل على تعزيزها.

يمتد حتى 17 شعبان الجاري

يمتد حتى 17 شعبان الجاري

وفق “أخبار 24”.

“مهرجان الكليجا”.. “10 ملايين ريال” بـ10 أيام

جديد المحليات
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