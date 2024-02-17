“الأردنية”.. رحلات مباشرة إلى العلا

حطت الخطوط الملكية الأردنية رحالها في مطار العلا، في أولى رحلاتها المباشرة من عَمّان؛ حيث تعتزم الشركة تسيير رحلتين أسبوعياً بين مطار الملكة علياء الدولي في عَمّان ومطار العلا الدولي.
ويعكس إطلاق المسار الجديد، جاذبية العلا التراثية والاهتمام الذي تحظى به بفضل ما تمتلكه من تراث غني وطبيعة متنوعة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقام على مدار العام.
ويشكل المسار الجديد الذي انطلق من أمس (الجمعة)؛ جسراً تاريخياً يمتدّ إلى حقبة عظيمة شهدت فيها كلتا المنطقتين ازدهار الحضارة النبطية القديمة التي تركت آثارها راسخةً حتى اليوم في كلّ من البتراء في الأردن، والحِجر في العلا.
وتوفر الرحلات الجديدة لعشاق التاريخ والثقافة استكشاف الارتباط التاريخي العريق بين المنطقتين ومعرفة الموروث الحضاري العريق المشترك بين البتراء والعلا.
يذكر أنّ الخطوط الجوية السعودية وسعت مؤخّراً مسارات الطيران لربط العلا بأوروبا؛ من خلال رحلات جوية مباشرة من باريس إلى العلا، مع عودة رحلتها الموسمية التي أقلعت في 28 يناير 2024، إلى جانب إطلاق رحلات طيران الخليج المباشرة بين المنامة والعلا، والتي تسيّر رحلتين أسبوعياً حتى 6 مارس، ثم من 10 أبريل حتى 27 أبريل.
ويأتي هذا التوسع في مسارات الطيران ليلعب دوراً في استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار الذين تجذبهم العلا، بما يسهم في المضي قدماً لتحقيق هدف العلا المتمثل في الترحيب بمليوني زائر سنوياً بحلول عام 2035.
ويتم العمل على توسعة مطار العلا لزيادة الطاقة الاستيعابية سنوياً من 400 ألف إلى 6 ملايين مسافر، وتوفير تجربة ثرية للمسافرين من خلال أحدث المرافق والمنشآت المصممة وفق معايير عالمية المستوى.
وفق “أخبار 24”.