ماذا قدم “الوطيان” قبل إصابته بالرباط الصليبي؟

أعلن نادي الهلال، قبل أيام، إصابة حبيب الوطيان، حارس مرمى الفريق، بقطع في الرباط الصليبي.
وأُصيب حبيب الوطيان خلال مران الهلال يوم الإثنين الماضي، ليصبح ثاني لاعب يتعرض للإصابة هذا الموسم بعد نيمار دا سيلفا.
وخاض الوطيان مباراة واحدة هذا الموسم مع الهلال كانت أمام نساجي الإيراني في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً في تلك المباراة.
وشارك حبيب الوطيان في 12 مباراة فقط مع الهلال منذ قدومه للفريق، استقبلت شباكه خلالها 11 هدفاً وحافظ على نظافه شباكه في 3 لقاءات. وفق “سبورت 24”.