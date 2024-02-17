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رياضة > كورينثيانز البرازيلي يعلن ضم “كورنادو”
17/02/2024   4:59 م

كورينثيانز البرازيلي يعلن ضم “كورنادو”

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وافق نادي كورينثيانز البرازيلي على التعاقد مع لاعب خط الوسط  إيغور كورنادو؛ حيث سيصل بشكل مجاني بعد أن أمضى عامين ونصف في نادي الاتحاد.

وأكد النادي البرازيلي عبر حسابه الرسمي، أن العقد مع كورنادو سيكون سارياً حتى فبراير 2026، وتبلغ غرامات الإنهاء 300 مليون ريال برازيلي للسوق الوطنية و100 مليون يورو للسوق الدولية.

وكانت تجربة كورنادو المهنية الأولى في فلوريانا في مالطا، بعدها لعب لأندية تراباني وباليرمو من إيطاليا، والشارقة من الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد، ناديه الأخير قبل وصوله إلى كورينثيانز. وفق “سبورت 24”.

كورينثيانز البرازيلي يعلن ضم “كورنادو”

رياضة
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