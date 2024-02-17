تدريب 5 آلاف طالب وطالبة لـ”ذكاء المستقبل”

أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، التسجيل في الدفعة الخامسة لبرنامج “مبرمجي ذكاء المستقبل” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وينطلق البرنامج، الذي يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم، يوم 2 مارس المقبل عن بعد، وسيستهدف 5 آلاف طالب وطالبة في المملكة، من أصل 30 ألفاً لجميع الدفعات؛ لتطوير قدراتهم وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي.
ويُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، ويشتمل على موضوعات في الذكاء الاصطناعي، وبرمجة السيارات الذكية، وتعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، فضلًا عن 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام، بواقع ساعتين ونصف يومياً.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للطلاب التسجيل في البرنامج، والذي يضمن لهم الحصول على شهادات معتمدة من “سدايا” ووزارة التعليم، وذلك حتى (الخميس) 29 فبراير الجاري. وفقاً لـ”أخبار 24″.
ويهدف البرنامج، الذي يعد من مبادرات “سدايا”، إلى رفع مستوى الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وبناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة، من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية.