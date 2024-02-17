“النصر” يُقلص فارق الصدارة بالفوز على “الفتح”

فاز فريق النصر بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي مجمعته بنظيره الفتح مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن.
وقصّ رونالدو شريط التسجيل بعد مرور 17 دقيقة قبل أن يتعادل سالم النجدي للفتح بالدقيقة 29 وينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.
وسجل أوتافيو الهدف الثاني لفريق النصر بالدقيقة 72 من عمر اللقاء.
ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 49 في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بـ 53 نقطة، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 29 في المركز السابع.
ملخص بأحداث المباراة:
وبدأ اللقاء بسيطرة لفريق النصر فسدد لاعبه إيميريك لابورت كرة قوية في الدقيقة 3 ولكن علت العارضة قبل أن يُبعد دفاع النصر ركلة ركنية نفذها مراد باتنا للفتح بالدقيقة 6.
وأرسل لاعب النصر سلطان الغنام كرة عرضية في الدقيقة 10 ولكن أبعدها دفاع الفتح الذي أبعدا بعدها بثلاثة دقائق لركنية جديدة نفذها لاعب النصر بروزوفيتش.
وواصل النصر الضغط فسدد لاعبه كريستيانو رونالدو كرة قوية في الدقيقة 14 ولكن أبعدها دفاع الفتح ثم أشهر حكم المباراة بالدقيقة التالية بطاقة صفراء ضد لاعب النصر بروزوفيتش بعد كرة مشتركة جمعته بلاعب الفتح مراد باتنا.
ولم تمر سوى دقيقتين حتى قصّ رونالدو شريط التسجيل بالمباراة بهدف في الدقيقة 17 بعدما سدد كرة وصلته من زميله سلطان الغنام. وفقاً لـ”سبورت 24″.
وتوقف اللقاء بعد ذلك في الدقيقة 23 لإصابة حارس مرمى النصر راغد النجار قبل أن يستبدله المدير الفني للنصر لويس كاسترو بزميله وليد عبدالله.
وحاول فريق الفتح العودة في اللقاء بسيطرة على الكرة أدت لتسجيله هدف التعادل بالدقيقة 29 عن طريق لاعبه سالم النجدي.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 31 بطاقة صفراء ضد لاعب الفتح سالم النجدي بعد كرة مشتركة مع لاعب النصر تاليسكا.