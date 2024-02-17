“مودريتش” يقترب من “روشن”

كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لاعب وسط ريال مدرديد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش في دراسة العروض المقدمة له خصوصاً من أندية الدوري السعودي في ظل إعلانه الرغبة في الرحيل عن النادي الملكي مع نهاية الموسم.
وكان وكيل مودريتش ألمح في وقت سابق أن مودريتش لديه عروض من عدة أندية، مشيراً إلى أن فكرة انضمامه للدوري السعودي ممكنة طالما هناك عرض مناسب.
تقارير صحفية إسبانية كشفت عن وجود مفاوضات جمعت نادي الهلال مع مودريتش في وقت سابق، إلا أن اللاعب فضل البقاء في قلعة الفريق الملكي، لكن مع انطلاق الموسم الحالي، فقد النجم المخضرم فرصة اللعب أساسياً في الريال لمصلحة الشاب الإنجليزي القادم حديثاً جود بلينجهام.
ولفت الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى رغبة مودريتش في الرحيل في نهاية الموسم الجاري، بعدما ذكرت تقارير أنه أبلغ إدارة النادي بقراره في الساعات الماضية. وفقاً لـ”سبورت 24″.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، إنه تحدث مع مودريتش مرة واحدة ويعتقد أن هذا يكفي، لا سيما أن لاعباً مثله اعتاد المشاركة بانتظام في المباريات يكون من الصعب عليه وأكثر من غيره الجلوس على مقاعد البدلاء، مبديًا تقديره واحترامه للدولي الكراوتي.
ودخل اللاعب الكرواتي التشكيلة الأساسية عشر مرات في 24 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم.
ويلعب مودريتش صاحب الـ “38 عاماً” في صفوف ريال مدريد منذ 2012، ويرتبط بعقد حتى نهاية يونيو المقبل.
يذكر أن مودريتش صاحب الـ “38 عاماً” بدأ مسيرته الكروية في نادي دينامو زغرب الشهير بكرواتيا، قبل أن يرتدي لـ4 مواسم قميص توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ومنه انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2012 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
وبرفقة الفريق الملكي حقق مودريتش 23 لقباً، أهمها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الليغا الإسبانية.
أما برفقة منتخب بلاده فقد قاد مودريتش منتخب كرواتيا لبرونزية كأس العالم 2018، وهي السنة ذاتها التي حقق فيها اللاعب جائزة الكرة الذهبية «بالون دوور» كأفضل لاعب بالعالم.