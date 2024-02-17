“بنزيما” يعود لقائمة “الاتحاد” بعد غياب 53 يوماً

يتقدم النجم الفرنسي كريم بنزيما قائمة الاتحاد لمواجهة يوم غد الأحد أمام الرياض على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن المواجهة التي ستجمع الفريقين لحساب الجولة العشرين للدوري السعودي للمحترفين.
ويعد بنزيما للمشاركة في المباريات الرسمية بعد أكثر من 53 يوماً ظل بعيدًا عن أجواء المباريات التنافسية وذلك منذ الخسارة من النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين في 26 ديسمبر الماضي، حيث لم يشارك اللاعب في المباريات منذ ذلك الوقت.
ويتطلع الاتحاد للعودة لجادة الانتصارات التي فقدها في المباراة الماضية عقب التعادل السلبي مع نافباخور الأوزبكي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزين متتاليين مع انطلاقة المنافسات في العام الجديد عقب فوزه على الفيصلي برباعية نظيفة وبلوغه نصف نهائي بطولة كأس الملك، وفوزه على الطائي في الجولة الماضية للدوري بثلاثية نظيفة.
ويضع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد، في موقعة الغد الفرنسي بنزيما ضمن الأوراق الرابحة التي سيستعين بها المدرب عقب الجاهزية الفنية والبدنية التي أبداها مع انطلاقة تحضيرات الفريق لمواجهة الرياض، في الوقت الذي تحوم الشكوك حيال جاهزية البرازيلي رومارينهو للمشاركة في اللقاء وإمكانية إراحة اللاعب عقب الشد العضلي الذي تعرض له في المباراة الماضية أمام الفريق الأوزبكي. وفقاً لـ”سبورت 24″.
وينتظر أن يدخل الأرجنتيني غاياردو مواجهة الرياض بثقل الفريق الفني الكامل بغية تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري بـ31 نقطة، في الوقت الذي يحتل الرياض الخامس عشر بـ15 نقطة.