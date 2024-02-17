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جديد المحليات > “الزكاة” تعتمد “020” لعمليات “السداد”
17/02/2024   10:32 م

“الزكاة” تعتمد “020” لعمليات “السداد”

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ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم المفوتر (030) المخصص سابقًا للخدمات الجمركية، لتعتمد بدلًا منه على رقم المفوتر (020) فقط لإتمام عمليات السداد لجميع الخدمات المرتبطة بالهيئة سواءً الزكوية أم الضريبية أم الجمركية.

ودعت الهيئة مكلفيها وعملاءها إلى استخدام رقم المفوتر (020) في عمليات السداد عبر جميع أنظمة المدفوعات، وذلك عند دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.

وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من استخدام رقم المفوتر (020) فقط؛ لضمان دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية بطريقة صحيحة. وفق “أخبار 24”.

كما دعت الهيئة مكلفيها وعملاءها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة عند التواصل معها لأي استفسارات، مؤكدةً أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.

“الزكاة” تعتمد “020” لعمليات “السداد”

جديد المحليات
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