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18/02/2024   8:16 ص

الجمع بين “الفيتامينات” يضر بـ”الصحة”

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تعتمد كمية الفيتامين التي يستطيع الجسم امتصاصها على المكملات الغذائية الأخرى التي يتم تناولها في نفس الوقت، إلا أن الجمع بينها قد يؤدّي إلى تفاعلات عكسية ضارة بالصحة.

وحذّر خبراء التغذية الإكلينية في مركز “كيماكشي” الطبي بالهند، من الجمع بين المكملات الغنية بالمغنيسيوم والكالسيوم والزنك لتسببها في امتصاص المعادن الأخرى، كما ينخفض امتصاص فيتامين K عندما يجتمع مع فيتامين E وفيتامين D.

وشملت القائمة الجمع بين زيوت الأسماك ومكملات الجينكو بيلوبا، والفيتامينات الغنية بالنحاس والزنك، والحديد والكافيين، وفيتامين C وفيتامين B12، حيث يُفسد الجمع بينها الفوائد الصحية لكل فيتامين ويتسبب في أضرار صحية في بعض الأحيان. وفق “أخبار 24”.

الجمع بين “الفيتامينات” يضر بـ”الصحة”

طب وتداوي
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