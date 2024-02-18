“الهلال” في المملكة آرينا ينشد إنجاز الريال

يستقبل الهلال المتصدر ضيفه الرائد، الأحد، لحساب الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين، وذلك في أول مباراة للهلال في الدوري على ملعبه الجديد “المملكة آرينا”.
ويدخل الهلال بحثًا عن تحقيق رقم تاريخي جديد؛ إذ يسعى لتحقيق الفوز الـ22 على التوالي ليعادل الرقم التاريخي لريال مدريد الذي سجله عام 2015 بتحقيق 22 فوزًا متتاليًا.
ويغرد الهلال في صدارة دوري روشن برصيد 49 نقطة من 17 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة وبفارق 4 نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أكثر.
في المقابل يسعى الرائد للعودة من الرياض بنتيجة إيجابية بعد الانتفاضة التي حققها قبل التوقف بتحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد وأبها ليرتقي للمركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة. وفق “سبورت 24”.
ويقرأ سبورت 24 في أرقام الفريقين قبل المواجهة رقم 32 بينهما في دوري المحترفين، علمًا بأن الهلال حقق 26 فوزًا مقابل انتصار وحيد للرائد فيما تعادلا في 4 مباريات.
وخسر الرائد أكبر عددٍ من المباريات أمام منافس معين في دوري المحترفين أمام الهلال (26)، كما لم يسبق للرائد أن حافظ على نظافة شباكه في جميع مواجهاته أمام الهلال بالمسابقة.