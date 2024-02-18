نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > أشعة تحدد حجم “إصابة النجار”
18/02/2024   8:26 ص

أشعة تحدد حجم “إصابة النجار”

+ = -
54

يخضع حارس النصر، راغد النجار، إلى فحوصات طبية “الأحد”؛ من أجل الوقوف على حجم إصابته بعدما شعر بآلام منعته من استكمال مباراة فريقه أمام الفتح في إطار منافسات دوري روشن.

وتعرض النجار إلى إصابة في الدقيقة 26 من عمر مباراة النصر أمام الفتح، ليضطر الجهاز الفني للنصر بقيادة لويس كاسترو لإشراك الحارس البديل وليد عبدالله.

وسيجري النجار أشعة على موضع إصابته من أجل تحديد حجمها أولاً، ثم البرنامج التأهيلي الأفضل، وموعد العودة إلى التدريبات الجماعية. وفق “سبورت 24”.

وفاز فريق النصر بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفتح مساء السبت ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن.

أشعة تحدد حجم “إصابة النجار”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288367.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com