أشعة تحدد حجم “إصابة النجار”

يخضع حارس النصر، راغد النجار، إلى فحوصات طبية “الأحد”؛ من أجل الوقوف على حجم إصابته بعدما شعر بآلام منعته من استكمال مباراة فريقه أمام الفتح في إطار منافسات دوري روشن.
وتعرض النجار إلى إصابة في الدقيقة 26 من عمر مباراة النصر أمام الفتح، ليضطر الجهاز الفني للنصر بقيادة لويس كاسترو لإشراك الحارس البديل وليد عبدالله.
وسيجري النجار أشعة على موضع إصابته من أجل تحديد حجمها أولاً، ثم البرنامج التأهيلي الأفضل، وموعد العودة إلى التدريبات الجماعية. وفق “سبورت 24”.
وفاز فريق النصر بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفتح مساء السبت ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن.