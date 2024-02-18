302 مليون ريال أرباح “نادك”

سجلت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” ارتفاعا في أرباحها بنسبة 216.3 % حيث بلغت 302 مليون ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه الأرباح 95.49 مليون ريال.
وأرجعت الشركة سبب زيادة صافي ربح الشركة في العام المنصرم بمبلغ 206.5 مليون ريال إلى بيئة السوق المستقرة والأداء التجاري القوي الذي مكنها من تحقيق أرباح بقيمة 302 مليون ريال، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الأرباح مقارنة بالسنوات السابقة.
وبينت عدة أسباب أخرى لارتفاع صافي أرباحها إلى نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 7.02٪ مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المواد المستهلكة بسبب انخفاض أسعار المواد وأيضا بسبب زيادة فعالية الإنتاج.
ولفتت إلى أن الشركة حصلت على دعم حكومي لمرة واحدة بقيمة 19,46 مليون ريال مقابل مشتريات أعلاف حيوانية في سنوات سابقة، بجانب الانتهاء من الربوط الزكوية للسنوات 2014 إلى 2018، والتي قامت بناءً عليه بعكس مخصص بقيمة 26 مليون ريال.
وأضافت أن الأداء الايجابي لها في السوق السعودية وأسواق الخليج أدى إلى نمو إيراداتها بنسبة 18.66٪ لتصل إلى 3,196 مليون ريال مقارنة بعام 2022 الذي وصلت فيه الإيرادات إلى 2,694 مليون ريال، بسبب النمو في قطاع الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 19.2٪ ومبيعات القطاع الزراعي بنسبة 6.03٪.
وأشارت إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق خلال 2023 مقارنة بعام 2022 بنسبة 14.62٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة التوزيع وزيادة الإنفاق في الأنشطة التسويقية والمصاريف الترويجية. في حين انخفضت مصاريف البيع والتسويق كنسبة من المبيعات بنسبة 0.62% مقارنة بالعام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي في 2023 مقارنة بعام 2022 بلغ 312 مليون ريال مقابل اجمالي دخل شامل 99.3 مليون ريال بارتفاع قدره 214.10٪، فيما بلغ الربح التشغيلي 344.5 مليون ريال مقابل 147. مليون ريال بارتفاع قدره 134.3٪.
وبلغت حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2023، 3,592 مليون ريال مقابل 1,295 مليون ريال في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 177.4٪ بسبب إصدار الأسهم الجديدة بقيمة 2 مليار ريال من خلال أسهم حقوق الأولية، فيما بلغت ربحية السهم 1.77 ريال مقارنة بربحية السهم 0.61 ريال لعام 2022.