المملكة تعيد تعريف “الأمن الغذائي”

تسعى شركة توبيان، وهي مؤسسة أغذية تابعة لنيوم، إلى تحصين الأنظمة الغذائية للدول المتأثرة بتغير المناخ، وتسعى من خلال توظيف العلم والتكنولوجيا لصياغة نظام غذائي مستدام وقوي عبر الشراكات التعاونية؛ بهدف إحداث تغييرات عملية وإيجابية من شأنها تشكيل مستقبل الغذاء بدفع صناعة الأغذية إلى تحسين المذاق والجودة مع تقليل التأثيرات السلبية على الكوكب.
واستعرضت مجلة “BNN Breaking” ومقرها هونغ كونغ، ملامح الثورة السعودية التي تتكشف بهدوء لإعادة تعريف الأمن الغذائي وتحسين جودة الغذاء مع المحافظة على سلامة الطبيعة؛ حيث تقود المملكة التي اعتمدت تاريخياً على عائدات النفط حملة طموح نحو تأمين مستقبلها الغذائي، من خلال الرحلة التحويلية التي تساهم في قيادتها شركة توبيان لإعاد تصور كيفية زراعة المحاصيل وتربية الأسماك، ولا يتعلق ذلك بالابتكار التكنولوجي فقط، بل بالطموح البشري، وإدارة البيئة، والسعي الحثيث لتحقيق الاستدامة.
وأكدت المجلة أن الالتزام بالممارسات المستدامة يكمن في قلب استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ حيث تقف توبيان بنهجها المبتكر في الزراعة وتربية الأحياء المائية، بمثابة شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما تلبي التكنولوجيا تلك الاحتياجات، فهي تعمل من خلال نشر أنظمة الإنتاج البيئية الخاضعة للرقابة على تقليل البصمة المائية لزراعة المحاصيل، ولا تضمن الشركة الأمن الغذائي للمملكة فحسب، بل تضع أيضًا معيارًا للزراعة المستدامة في جميع أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
كما لفتت إلى إقامة توبيان شراكات استراتيجية مع عدد لا يحصى من المنظمات المخصصة للبحث والتطوير والتدريب في الممارسات الزراعية وتربية الأحياء المائية المستدامة، والتي تعتبر تحالفات حاسمة في تسريع اعتماد الحلول المبتكرة في قطاع إنتاج الغذاء، كما تؤكد على النهج الشمولي الذي تتبعه المملكة تجاه الأمن الغذائي، وهو النهج الذي لا يشمل الحاجة الفورية إلى الغذاء فحسب، بل يشمل أيضًا جدوى أساليبه على المدى الطويل.
وأضافت بأنه بالتوازي مع جهود توبيان، يلعب البنك الزراعي دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الغذائي الزراعي في المملكة باعتباره مؤسسة مالية تنموية؛ حيث يمتد إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية لتقديم مبادرات وخدمات مصممة خصيصًا للمزارعين والمربيين والصيادين واللاعبين في صناعة الأغذية الزراعية، ويساهم من خلال أنشطته التمويلية في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مما يجسد دور المؤسسات المالية في تعزيز النظام البيئي الغذائي الزراعي المرن.