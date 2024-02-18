زيادة المنظمات غيرِ الربحية بـ173%

أبان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن عدد المنظمات غيرِ الربحية ارتفع بنسبة 173% مقارنةً بعام 2018، فيما زادت نسبة رضا المستفيدين من خدمات هذه المنظمات لتصل إلى 86% متجاوزة المستهدف لعام 2025.
وأوضح الراجحي خلال مخاطبته (الأحد) الملتقى السنوي الثاني للمؤسسات الأهلية، أن المنظمات حققت متوسط حوكمة بنسبة 89.7%، فيما زادت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة إلى 85.5%، مشيراً إلى أنه تم الوصول لأكثر من 800 ألف متطوع، وإسناد التعاقدات الحكومية لمنظمات القطاع غير الربحي بـ6 مليارات ريال منذ عام 2018.
وأثنى على الدور الريادي الذي يقوم به مجلس المؤسسات الأهلية بالتعاون مع مركز القطاع غير الربحي في دعم الشراكات في قطاع المؤسسات الأهلية، وتعزيز مسيرة النمو والتمكين للمؤسسات الأهلية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية الدكتور عبدالرحمن الراجحي، إلى أن الملتقى يهدف لتعزيز التكامل والتنسيق والتبادل المعرفي بين المؤسسات الأهلية، ورفع الوعي بأهمية الشراكات في قطاع المؤسسات الأهلية، وتعزيز الشراكات مع القطاعات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وشهد الراجحي توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس المؤسسات الأهلية وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، كما أطلق عددًا من منتجات ومبادرات المجلس، منها: منصة شراكات والتي تعنى بتعزيز الشراكات في قطاع المؤسسات الأهلية، ومبادرة انطلاقة التي تعنى بتعزيز دور المرأة في العمل التنموي وتحفيز رائدات الأعمال، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من برنامج الزمالة السعودية البريطانية في قيادة العمل التنموي.