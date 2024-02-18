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جديد المحليات > “أتمتة” إجراءات النقل البري الدولي “TIR”
18/02/2024   4:04 م

“أتمتة” إجراءات النقل البري الدولي “TIR”

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أنهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في جميع منافذها الجمركية، أتمتة إجراءات دفاتر النقل بالعبور البري الدولي “TIR”.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم بذلك إنهاء إجراءات الناقلين بالعبور بنظام “TIR” والفسح عبر المنافذ الجمركية بعد إتمام عملية الربط الإلكتروني مع نظام “TIR”، حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية.

وأكدت التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن المملكة انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي “TIR” في وقت سابق، وذلك بهدف توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة مما يُسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة عبورها.

“أتمتة” إجراءات النقل البري الدولي “TIR”

جديد المحليات
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