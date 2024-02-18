“الحِجِر” وجهة مثالية لمُحبي “الإرث والطبيعة”

يشكل موقع الحجر بمحافظة العلا وجهة مثالية لمحبي السياحة البيئية والطبيعة، حيث يُعد أول موقع في المملكة يُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إعادة تأهيل الحياة الطبيعية والفطرية في منطقة الحجر، متمثلة في فريق التراث والمناظر الطبيعية والتجربة، إلى تحقيق التوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030م.
ويقدم برنامج تجارب الحياة البرية والطبيعة في الحجر، لمحبي المغامرة والاستكشاف، العديد من الجولات المخصصة، حيث تتوفر فيه مسارات سياحية عبر سيارات دفع رباعي مصممة خصيصًا لهذه التجربة، تتيح استكشاف المنطقة، وتأمّل المناظر الطبيعية الخلابة، والتكوينات الصخرية العجيبة، والحياة البرية المتنوعة. وفق “أخبار 24”.
وتحرص الهيئة الملكية على المحافظة على المكتسبات التاريخية والتراثية والثقافية المادية وغير المادية وتأهيلها بما يتوافق مع المواصفات العالمية، حيث يعد موقع الحجر الأثري من أقدم المواقع في المنطقة، ومرت عليه العديد من الحضارات التي لا زالت آثارها حاضرة إلى وقتنا الحالي، وكانت مزدهرة بالسكان والحياة البرية.
وتعد “مدينة الحجر الأثرية” واحدة من أبرز المواقع التاريخية في المملكة، لما تحويه من تراث وحضارات وآثار لمدافن منحوتة داخل الجبال تعود إلى العصور النبطية، ويبلغ عدد المدافن داخل “الحجر” نحو 111 مدفنا، تزخر من الخارج بنقوش ورسومات ذات دلالات على تلك الحضارات.