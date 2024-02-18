إنشاء 30 صومعة حبوب بـ”591 مليونًا”

وقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم عقدًا مع الشركة المتحدة للأعلاف، وذلك لتمويل إنشاء 30 صومعة حبوب بطاقة تخزينية تبلغ 450 ألف طن، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 591 مليون ريال، وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي.
وأوضح صندوق التنمية أن التمويل يأتي ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون استراتيجي من الحبوب لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن التمويل يشمل أيضًا أبراجًا ومعدات، ومخازن أرضية لاستقبال الحبوب بسعة 750 طنًا/ساعة، إضافة إلى 21 خط تعبئة أكياس في منطقة نيوم ورأس الخير وجازان. وفق “أخبار 24”.