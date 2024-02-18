خلو السجل من “القضايا”.. شرط لأمناء “التعلم”

اشترطت وزارة التعليم في المرشح لعمل أمين أو أمينة مصادر التعلم في المدارس؛ خلو سجله الوظيفي من القضايا.
ووجهت بعض مكاتب التعليم المدارس التابعة لها ولديها مركز مصادر التعلم مجهز تجهيزا وزاريا؛ بترشيح معلم أو معلمة أو إداري أو إدارية مؤهل ومحدد ومستمر في المدرسة، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وطبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك، والرفع باستمارات تكليف أمين أو أمينة مصادر.
وحدد التعميم ستة شروط وضوابط لتكليف أمين أو أمينة مصادر التعلم، أولها مراعاة نصاب المدرسة حسب المرحلة، بحيث الابتدائية (12 فصلا) والمتوسطة (9 فصول) والثانوية (6 فصول). وفق “أخبار 24”.
ومن ضمن الضوابط أن يكون المرشّح حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى، وألا توجد عليه قضايا، وأن يكون الأداء الوظيفي للمترشح ممتازا للسنتين الأخيرتين، إضافةً إلى إجادة الحاسب الآلي وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم، والاستعداد للتطوير المهني واكتساب الخبرات اللازمة.