“روشن” تتيح فرصة استثمارية بمشروع “الفلوة”

أتاحت شركة “روشن”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التقدم لشراء وتطوير أراضٍ مخصصة للأغراض السكنية والتجارية في مشروع الفلوة بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الشركة أنها أتاحت التقدم بطلب إبداء الرغبة للتأهل والمنافسة للمطورين العقاريين لشراء الأرض وتطويرها، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للشركة، خلال مهلة أقصاها 25 فبراير الجاري.
ويقوم المطورون العقاريون الراغبون في تسجيل الطلبات، بتعبئة نموذج اتفاقية عدم الإفصاح، والاطلاع على دليل المستخدم للتسجيل. وفق “أخبار 24”.
وشددت الشركة على أن تعبئة النماذج وإرسالها وإدراجها في قاعدة بيانات “روشن”، لا تعني القبول أو التأهل، موضحة أنه لا ينبغي تفسير ذلك بنشوء علاقة تجارية أو قانونية مع الشركة.