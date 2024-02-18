تعزيز “الربط الجوي” بـ 3 دول

يعتزم وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني، بحث سبل تعزيز الربط الجوي والنمو الاقتصادي، خلال جولة تتضمن زيارات في كل من سنغافورة والصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وتناقش الجولة، التي تستمر خلال الفترة من 19 إلى 29 فبراير الجاري، سبل تعزيز النمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة، تحقيقًا لمستهدفات “رؤية السعودية 2030”.
ويستهل الوفد الجولة بزيارة سنغافورة، حيث سيشارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي، إضافة إلى المشاركة في معرض الطائرات المروحية العالمي بمدينة أنهايم الأمريكية.
ومن المقرر أن يلتقي وفد هيئة الطيران المدني، ضمن أجندة الزيارة، عددًا من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين بالشركات المتخصصة بمجالات الطيران المدني، بالإضافة إلى عقده اجتماعات الطاولة المستديرة مع قادة الصناعة وعرض أحدث الإنجازات والفرص الفريدة التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للطيران. وفق “أخبار 24”.
وتؤكد هذه الزيارات الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز دور قطاع النقل الجوي في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
كما تستعرض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، وتسلط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع، بهدف إيجاد المزيد من خيارات السفر، والإسهام في تسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري.