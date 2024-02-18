مذكرة للتعريف بـ”الأطباق السعودية”

وقعت هيئة فنون الطهي مذكرة تفاهم مع شركة سواني إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التعاون المشترك، وإطلاق مشاريع ومبادرات تُثري قطاع فنون الطهي بالمملكة، وتتيح التعريف بالأطباق السعودية محلياً وعالمياً، وذلك ضمن جهود الطرفين في توثيق التراث الوطني، وتمكين قطاع الطهي، وتعزيز أثره الاجتماعي، وقيمته الاقتصادية والثقافية.
وكشفت الرئيسة التنفيذية للهيئة ميادة بدر أن المذكرة تأتي في إطار الشراكات التي تعقدها الهيئة مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وغير الربحي، بهدف ترسيخ التراث السعودي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمجالات الطهي المتنوعة، مشيرةً إلى أن المذكرة تدعم مساعي الهيئة في تعزيز ثقافة فنون الطهي بالمملكة، عبر وصفات غذائية فريدة، ومنتجات محلية أصيلة، ونكهات متنوعة يتميز بها المطبخ السعودي. وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحويل المملكة إلى موطنٍ للتجارب المميزة في هذا المجال، وتفعيل دور الهيئة كمرجعٍ ومطورٍ وممكّنٍ لقطاع فنون الطهي.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين، أن مذكرة التفاهم تأتي تفعيلاً لالتزام “سواني” بإبراز تراث المملكة العريق، ورفع وعي المستهلكين بالقيمة الصحية لمنتجات الإبل، وأثرها في استدامة المجتمع، ورفع جودة الحياة، وتوظيف الإرث السعودي اقتصادياً واجتماعياً، وتطلعاتها للمحافظة على قطاع منتجات حليب الإبل في المملكة، والتعريف بأهمية القطاع للمستهلكين الجدد على أوسع نطاق، كما تهدف للتعريف بالإبل كإرثٍ وطنيٍ مرتبطٍ بالثقافة السعودية عبر التاريخ، والدعوة للمحافظة عليها، وتعريف الأجيال بدورها البارز في حياة المجتمع السعودي.
واشتملت المذكرة على تقديم ورش عملٍ، وحملاتٍ توعويةٍ، والأبحاث اللازمة لنقل المعرفة، وتطوير قطاع فنون الطهي المحلي، إلى جانب دعم استحداث وصفاتٍ مبتكرةٍ، وإطلاق فرصٍ وحلولٍ ترفع من جودة المنتجات الغذائية التي يوفرها قطاع حليب الإبل، وستعمل الهيئة والشركة وفقاً للمذكرة على تطوير كتاب عن الإبل، بحيث تُشارك “سواني” في تطوير المحتوى، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، على أن تكون ملكية الحقوق الفكرية الخاصة بالكتاب للهيئة بشكلٍ كامل، وتدعم المذكرة تنظيم ومشاركة الطرفين في فعاليات فنون الطهي بالمملكة؛ وأبرزها: مهرجان الوليمة السنوي، وذلك من خلال ابتكار تجارب تحقق الإضافة، وإطلاق حملات توعوية، وبرامج تعريفية لرفع الوعي العام بالقيم التراثية، والوطنية وأنواع الأطباق الشعبية.
وتأتي هذه المذكرة ضمن الجهود الحثيثة التي تقودها هيئة فنون الطهي بهدف تنمية قطاع فنون الطهي، والنهوض بمقوماته، ووضع الآليات والضوابط ذات الصلة، وترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي، والعناية بالأطباق السعودية، والتعريف بها محلياً ودولياً، بالإضافة إلى إبراز تراث فنون الطهي السعودي، وتحفيز المواهب المحلية ممن يملكون شغفاً واهتماماً في هذا القطاع؛ لتحويل هواياتهم إلى مشاريع تجارية، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية، كما تأتي بالتزامن مع “عام الإبل 2024”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة سواني منذ أن أطلقت عملياتها في عام 2023م، وهي تُعنى بتوريد، وإنتاج، وتسويق، وبيع منتجاتٍ لحليب الإبل محلياً ودولياً، وإطلاق إمكانات القطاع عبر إنشاء صناعةٍ رائدةٍ وراسخةٍ، وشراكاتٍ مستدامةٍ مع القطاعين العام والخاص.
كما تهتم “سواني” بإطلاق مبادراتٍ للتوعية بالتراث الوطني الثري الذي يحتفي بالإبل، ومكانتها في المجتمع السعودي، والفوائد الصحيّة لمنتجات ألبانها، وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاعات الواعدة والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.