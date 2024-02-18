“تاسي” فوق 12500 نقطة للمرة الأولى في 18 شهراً

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع في مؤشرها الرئيس (تاسي) الذي جاء بنسبة طفيفة بعد ارتفاعه الخميس الماضي بنسبة 0.37%، ليتخطى مؤشر “تاسي” مستوى 12500 نقطة للمرة الأولى منذ 18 شهراً، ومنذ نهاية تعاملات 29 أغسطس 2022 وقت أن بلغت قراءته 12530 نقطة، بينما سجلت السوق تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة الخميس الماضي.
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم على صاعداً إلى مستوى 12502 نقطة في مقابل 12484.59 نقطة الخميس الماضي، بزيادة 17.41 نقطة بارتفاع 0.14 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2024 إلى 535 نقطة نسيتها 4.5 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 11 % إلى 9.2 بليون ريال، في مقابل 10.3 بليون يوم الخميس، وانخفضت الكمية المتداولة 15 % إلى 386 مليون سهم، في مقابل 456 مليوناً لليوم السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 6 % إلى 576 ألف صفقة في مقابل 614 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة إلى 671 سهماً، بنسبة 10 %.
ونتيجة من صعود أسعار 67% من الأسهم المدرجة، استقرت مؤشرات 15 قطاعاً من السوق في المنطقة الخضراء، منها 7 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 %، تصدرها مؤشر إنتاج الأغذية بارتفاع 2.72 %، تلاه مؤشر السلع طويلة الأجل الصاعد 2 %، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية المرتفع 1.89 %، ثم الخدمات التجارية بزيادة 1.73 %، فيما بلغت مكاسب مؤشر الأدوية 1.47 %، وارتفع مؤشر الإعلام والترفيه 1.23 %.
وفي الجهة المقابلة انخفضت مؤشرات 6 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر التطبيقات الهابط 0.87 %، تلاه مؤشر الاستثمار والتمويل الخاسر 0.78 %، ثم مؤشر المرافق العامة المتراجع 0.57 %، فيما سجل قطاع المصارف خسارة نسبتها 0.27 %.
وطاول الصعود أسهم 155 شركة من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، أبرزها سهم نادك المرتفع 10 % وصولاً إلى 35.30 ريال، بينما انخفضت أسعار أسهم 65 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الخميس، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.202 تريليون ريال، بزيادة قدرها 1.86 بليون بنسبة 0.02 %. وفق “أخبار 24”.
وبعد انخفاضه في الجلسة الخميس الماضي بنسبة 1.91 %، استهل مؤشر “نمو” جلسة مطلع الأسبوع بارتفاع نسبته 0.28 % تعادل 70 نقطة صعوداً إلى 25247 نقطة، جاءت بعد تداول 1.5 مليون سهم قيمتها 26 مليون ريال، نُفذت من خلال 2721 صفقة.