80 متدربًا بمعسكرات “سدايا” لـ”إدارة البيانات”

تستهدف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلةً في أكاديميتها، 80 متدربًا، من خلال فتح باب التسجيل في 4 معسكرات بمجال إدارة البيانات في مرحلتها الثالثة.
ويتعرف المتدرب، خلال هذه المعسكرات التي تبدأ حضورياً في الرياض من 10 مارس المقبل وتستمر لمدة 4 أسابيع، على المفاهيم الأساسية لإدارة البيانات، وأخلاقيات البيانات والبيانات الضخمة والتخزين والجودة، ومجالات إدارة البيانات المتقدمة، ودورة حياة البيانات والبُنية والتصميم والأمن والخصوصية.
ويشترط للانضمام إلى هذه المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبارات ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.
وتسهم المعسكرات، التي تستهدف خريجي التخصصات التقنية والإدارية، في بناء قدرات المتدربين، من خلال 120 ساعة تدريبية في كل معسكر.
وتزود المعسكرات المتدربين بالمهارات والمعرفة لتطبيق مفاهيم إدارة البيانات، وكيفية تنفيذ السياسات والتشريعات الخاصة بها، للحصول على نتائج تمكن أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة. وفق “أخبار 24”.
وأتاحت “سدايا” التقديم على هذه المعسكرات من خلال التسجيل على الموقع الخاص بأكاديميتها، على أن يكون 24 فبراير الجاري آخر موعد للتسجيل في المعسكرات الأربعة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المعسكرات إلى تحقيق المستهدفات الوطنية في بناء وتطوير قدرات المتخصصين في مجال إدارة البيانات، لسد الفجوة على المستوى الوطني، وضمن جهودها الدؤوبة لتعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.