أكبر “مستشفى طب أسنان” في العالم بالمملكة

سجلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، مستشفى طب الأسنان الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، أكبر مستشفى طب أسنان في العالم، بمساحة تبلغ 37,165.12 مترًا مربعًا.
وتسلم نائب رئيس الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، شهادة تسجيل الجامعة في “غينيس” نيابةً عن رئيس جامعة الملك سعود، وذلك خلال حفلٍ أقيم بهذه المناسبة، بحضور عدد من المسؤولين بالجامعة والمدينة الطبية الجامعية.
وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية، الدكتور أحمد الهرسي، أن الجامعة ومن خلال المدينة الطبية الجامعية، تهدف إلى تعزيز التنافس في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ودعم برامج التعليم، والتدريب الطبي، والبحث العلمي؛ لتحقيق التميز، وتحسين الجودة بما يواكب المستجدات العلمية، والعملية التي ستسهم بجدارة في النهضة التنموية التي يشهدها وطننا الغالي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن ما تحققه المدينة الطبية الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية، والأبحاث الطبية، وسجل حافل ببراءات الاختراع، يجعل منسوبيها منافسين لنظرائهم في أعرق المراكز الصحية العالمية، كما أن لهم قدم السبق في تحقيق العديد من الجوائز في المجال الطبي والبحثي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من اهتمام بالعلم والمعرفة.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي في المدينة الطبية الجامعية، الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن صالح، أن المدينة الطبية؛ بدعم القيادة غير المحدود حققت العديد من القفزات في قطاعاتها الصحية والأكاديمية والبحثية والتقنية والإدارية، سواء في مستشفياتها التعليمية الثلاثة أو في مراكز التميز الثمانية الملحقة بها، حيث أسهمت برامج تطوير البنية التحتية للمدينة الطبية الجامعية وتوسيع شبكة خدماتها الصحية في تلبية احتياجات المراجعين والمجتمع، كما اهتمت بتعزيز البحث العلمي والتعليم والتدريب الصحي وتعزيز استدامتها المالية، من خلال الاستثمار في المرافق والتقنيات الحديثة وتعزيز شراكاتها المحلية والدولية. وفق “أخبار 24”.
واعتبر أن هذا الإنجاز يدشن لمرحلة جديدة في مسيرتنا الصحية والأكاديمية، ويبرز إحدى ركائزنا الإستراتيجية في تعزيز الهوية المؤسسية محليًا ودوليًا، معربًا عن اعتزازه بحصول المدينة الطبية الجامعية على مركز متقدم ضمن التصنيف العالمي لأبرز 250 مستشفى في العالم، حيث توجت هذا العام وبحسب تصنيف FINANCE BRAND في المركز الرابع والستين على المستوى العالمي والمركز الثالث محليًّا، في قفزة كبيرة متقدمة على الكثير من المراكز الطبية العالمية الأقدم والأعرق.