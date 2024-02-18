“الاتحاد” يهزم الرياض بثنائية في الدوري

حقق فريق الاتحاد فوزا غاليا على نظيره الرياض، مساء الأحد، بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 12، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وفي الدقيقة 33 أهدر حمدالله فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني، بعد عرضية من الجانب الأيمن لكنه حول الكرة لأعلى العارضة.
وسدد فيصل الغامدي من خارج منطقة جزاء الرياض في الدقيقة 40، لكن الكرة تمكن الحارس من التصدي لها.
وفي الدقيقة 46 قرر مدرب الاتحاد مارسيلو غاياردو دخول اللاعب عمر هوساوي بدلا من مدالله العليان.
وأهدر كريم بنزيما فرصة لتسجيل هدف للاتحاد في الدقيقة 50، بعد عرضية من فيصل الغامدي، لكنه سددها في الشباك الخارجية لمرمى الرياض. وفق “سبورت 24”.
وفي الدقيقة 60 دخل اللاعب سعد الموسى في تشكيل الاتحاد بدلا من زميله فواز الصقور.
وأجرى مدرب الاتحاد تبديلا ثنائيا في الدقيقة 70 بدخول مروان الصحفي وأحمد الغامدي بدلا من رومارينهو وكريم بنزيما.
وفي الدقيقة 90 6، عاد عبدالرزاق حمدالله ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.