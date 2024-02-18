لاعبو الرائد: جئنا من توقف طويل.. والهلال أكثر جاهزية

أرجع لاعبو الرائد خسارتهم أمام الهلال في المباراة التي جرت بينهما الأحد كونها جاءت بعد فترة توقف طويلة، فيما خاض الهلال مباريات خلال الأيام الماضية، لذا كان أكثر جاهزية وحسم الأمور مبكرًا.
وخسر الرائد أمام مضيفه الهلال 1-3 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب المملكة آرينا لحساب الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين، وهي أول مباراة في الدوري تقام على ملعب الهلال الجديد.
وقال اللاعب خالد السبيعي: “لم نقدم الأداء المطلوب أمام الهلال الذي دخل المباراة في أفضل حالاته نظرًا لخوضه مباريات في الأيام الماضية فيما لم نخض مباريات منذ فترة طويلة”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف السبيعي أن اللاعبين لن يفقدوا الأمل وسيواصلون العمل من أجل استعادة الانتصارات.
من جانبه قال اللاعب مبارك الراجح إن المباراة جاءت بعد فترة توقف وأمام المتصدر، لكن الفريق سيعمل على التعويض في المباراة القادمة.