نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الدوسري”: هدفنا توسيع الفارق مع المنافسين
18/02/2024   10:40 م

“الدوسري”: هدفنا توسيع الفارق مع المنافسين

+ = -
56

أكد لاعب الهلال سالم الدوسري، أن هدف فريقه هو تحقيق الانتصار في كل المباريات وتوسيع الفارق مع المنافسين.

وقال الدوسري في تصريحات لقناة ssc، إنه لا شك أن الفريق أمامه هدف رئيسي هو حصد البطولات.

وأضاف أن جميع اللاعبين يتمتعون بالروح القتالية في جميع المباريات حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح، أن الانتصار أهم شيء، لافتا إلى أن اللاعب المحترف يطمح دائما للتواجد في القمة.

وحقق فريق الهلال فوزا على نظيره الرائد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي. وفق “سبورت 24”.

وبتلك النتيجة، وصل الهلال إلى النقطة 56 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

“الدوسري”: هدفنا توسيع الفارق مع المنافسين

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288465.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com