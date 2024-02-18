“الدوسري”: هدفنا توسيع الفارق مع المنافسين

أكد لاعب الهلال سالم الدوسري، أن هدف فريقه هو تحقيق الانتصار في كل المباريات وتوسيع الفارق مع المنافسين.
وقال الدوسري في تصريحات لقناة ssc، إنه لا شك أن الفريق أمامه هدف رئيسي هو حصد البطولات.
وأضاف أن جميع اللاعبين يتمتعون بالروح القتالية في جميع المباريات حتى اللحظة الأخيرة.
وأوضح، أن الانتصار أهم شيء، لافتا إلى أن اللاعب المحترف يطمح دائما للتواجد في القمة.
وحقق فريق الهلال فوزا على نظيره الرائد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي. وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة، وصل الهلال إلى النقطة 56 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.