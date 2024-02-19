3.5 مليار اتفاقيات وصناديق بـ”ريستاتكس العقاري”

شهد اليوم الأول من معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” بنسخته الجديدة للعام 2024، توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تتجاوز 2,4 مليار ريال، وإطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال.
ويُقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير الجاري، وذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من جهاتٍ حكوميةٍ وتمويليَّة، وشركات التطوير العقاري.
ويتضمَّن المعرض في هذه النسخة أكثر من 10 جلساتٍ حواريةٍ، تتمحور حول تصنيف المطوِّرين العقاريِّين، ومبادرة التحفيز العقاري، والتقييم العقاري ـ الضوابط والالتزامات، وسلامة المباني في كود البناء السعودي، والاحترافية في التعاملات العقارية، وتقييم الاستدامة للمشاريع السكنية والابتكار في العقار، وغيرها من المحاور.
واطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، خلال جولته داخل أروقة المعرض، على أحدث المشاريع السكنيَّة والمنتجات والخدمات العقاريَّة والتمويليَّة التي توفِّرها الجهات المشاركة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية في تملُّك مساكن بأسعارٍ مناسبةٍ وفق أحدث التصاميم العصرية، بما يُحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان. وفق “أخبار 24”.
ويستقبل المعرض الزوار في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى يوم 21 فبراير الجاري، من الساعة 3:00 عصرًا إلى 10 مساءً، وذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنيَّة والحلول التمويلية التي تُقدِّمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.
ويحظى المعرض بمشاركةٍ واسعةٍ من شركات التطوير والتسويق العقاريِّ، والجهات التمويلية والبنوك السعوديَّة، والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعَين العام والخاص، والتي توفر حلولًا إسكانيةً وتمويليةً فريدةً تُلائم مختلف الأسر السعوديَّة، وتواكب رؤية المملكة 2030.