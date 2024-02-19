“43 مليار دولار” نمو بالخدمات المصرفية

توقع رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد القويز، نمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة من 7 مليارات دولار في العام 2018 إلى قرابة 43 مليار دولار بحلول العام 2026، وذلك استنادًا للتوسع الملحوظ الذي يشهده القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح “القويز”، خلال اختتام فعاليات “هاكاثون المصرفية المفتوحة 2024″، أن دراسة واقع التدريب في القطاع المالي خلال العام 2023، أظهرت نمو حجم القيمة السوقية للتدريب في القطاع من 788 مليون ريال إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026، بينما تشهد أعداد المستهدفين للتدريب والشهادات المهنية ارتفاعاً ملحوظاً إلى أكثر من 130 ألف شخص، كما أظهرت 75% من الجهات استعدادها للاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل الوقود الحقيقي لتطوير القطاع المالي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ولفت إلى أن هذا النمو الكبير يعكس القبول المتزايد والتكامل لأطر عمل المصرفية المفتوحة على مستوى العالم، ويظهر الإمكانات الكبيرة للابتكار في الخدمات المالية، كما يعد دليلاً على الدور الحاسم الذي تلعبه المصرفية المفتوحة في تشكيل مستقبل الخدمات المالية، بفضل قدرتها على تعزيز الشفافية، وتحسين تجربة العملاء، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين المؤسسات المالية.
وأشار إلى إطلاق الأكاديمية المالية إستراتيجية جديدة للأعوام الثلاثة المقبلة، مرتكزها أن تكون الخيار الأول لجميع الجهات في القطاع المالي في تنمية كوادرها البشرية وتطويرها، لتكون بذلك منصة لتوطين التدريب المهني وتنمية المهارات وتطويرها، وتركز على تقديم تجربة مميزة ذات جودة عالية من خلال توفير المرافق التدريبية لجميع المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها، مبيناً أن هاكاثون المصرفية المفتوحة يأتي تحقيقاً لهذا التوجه الإستراتيجي الجديد للأكاديمية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه؛ أوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أن الهاكاثون استهدف محترفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية، ومحترفي شركات التقنية المالية في السعودية، إلى جانب مطوري البرمجيات، ممن يمتلكون خبرة سنتين وأكثر في الخدمات المالية أو التقنية المالية أو تطوير البرمجيات.
وأبان أن المشــاركين حصلوا على تدريب نوعي مكثف، وإرشاد مهني من خبراء مهنيين، إضافة إلى شهادة من الأكاديمية المالية وجهات عالمية معتمدة (Silicon Valley Innovation Center , LAU, Ozone API).