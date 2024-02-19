“الدرون” تدخل على خط البحث عن “مفقود البدائع”

تكثف الجمعيات والفرق الإغاثية بالتعاون مع الجهات الحكومية في منطقة القصيم، البحث عن المسن السعودي الذي فُقد يوم الخميس الماضي في ظروف غامضة؛ حيث تحاول باستخدام طائرات الدرون الوصول إليه.
وأوضحت أسرة المفقود المطيري أن المُسن البالغ من العمر 80 عاماً يعاني من أمراض القلب والضغط والسكري والنسيان الشديد.
وأشارت إلى أنه خرج من مزرعته عند الساعة 6:10 مساءً وذهب لمزرعة جاره وخرج منها عند الساعة 6:13 مساءً، كما رصدته الكاميرات متجهاً بسيارته يميناً على الطريق العام المتجه لداخل محافظة البدائع.
في السياق ذاته، قالت جمعية عون للبحث والإنقاذ لـ”أخبار 24″، إن عمليات البحث عن المفقود لا تزال مستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية، باستخدام سيارات الدفع الرباعي وطائرات الدرون.
وأضافت الجمعية أن البلاغ وردها يوم الخميس وجرى تحديد قرابة 90% من الأماكن الخطرة المحيطة بالموقع الأخير للمفقود، مع إجراء تمشيط كامل المنطقة المحيطة وصولاً إلى محافظة الرس وقرية عشيرة ومركز خريمان الشغار.