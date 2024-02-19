تراجع طفيف يوقف “صعود” النفط

أوقف تراجع طفيف، سلسلة صعود أسعار النفط في معاملات اليوم (الإثنين)، في ظل ترقب الأسواق اتجاه الطلب من الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً أو 0.69 % لتسجل 82.89 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.44 % إلى 78.84 دولار للبرميل.
وألمح صناع القرار في المركزي الأمريكي إلى التروي في خفض أسعار الفائدة، عقب أسبوع من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للتوقعات، التي أشارت إلى زيادة الأسعار وانخفاض مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع.
وكانت أسعار النفط قد قفزت، الأسبوع الماضي، بعد هبوط الدولار وعوضت خسائرها رغم محدودية المكاسب، بعد توقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ النمو على الطلب هذا العام، في ظل زيادة مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع. وفق “أخبار 24”.