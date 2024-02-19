“كورتيس”: أخضر السيدات يتطلع لـ”تقديم الأفضل”

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لكرة القدم للسيدات، خلال الفترة من 19 – 29 فبراير الجاري، وتقام البطولة لأول مرة في السعودية، كما أن منتخب السيدات سيشارك لأول مرة في بطولات “العشب”، التابعة لاتحاد غرب آسيا.
وقال مدرب المنتخب الوطني الأول للسيدات “لويس كورتيس” خلال المؤتمر الصحفي: “نحن سعداء بالمشاركة الأولى لنا في هذه البطولة، وعملنا للمشاركة في هذه البطولة بجد واجتهاد ونتطلع لتقديم الأفضل”.
وأضاف: “من اليوم الأول هنا رأيت الطموح ومستوى التطلعات والدعم الهائل من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لدينا لاعبات رائعات، لديهن حماس عالٍ ورغبة كبيرة بالمشاركة وهذا ما شهدناه بالمعسكر”.
واختتم: “نحن هنا للمشاركة مع الجميع مع إدراكنا التام أن منافسينا لديهن خبرة كبيرة وسنعمل على أن نلعب معهن بطموحنا العالي”.وفق “سبورت 24”.
من ناحية أخرى، اختتم أخضر السيدات، تحضيراته “الأحد” استعداداً لمواجهة نظيره منتخب الأردن “الإثنين”، في البطولة.
واشتملت الحصة التدريبية على جملة تدريبات متنوعة ركز من خلالها المدرب على زيادة معدلات اللياقة البدنية وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، كما عقد اجتماعاً مع اللاعبات عقب نهاية التدريب لتحفيزهن وتشجيعهن.