قائمة “أخضر السيدات” لـ”غرب آسيا”

أعلن مدرب المنتخب الوطني الأول للسيدات “لويس كورتيس”، قائمة اللاعبات المشاركات في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لكرة القدم للسيدات.
وجاءت قائمة الأخضر للسيدات على النحو التالي:
” بيان صدفة، هلا خاشقجي، ريم البلوشي، سارة خالد، شروق هوساوي، سارة حمد، رغد المخيزن، تالة الغامدي، لانا عبدالرزاق، جوري طارق، فاطمة منصور، منى عبدالرحمن، موضي عبدالمحسن، هيا ماهر، عبير ناصر، صبا توفيق، مباركة محمد، البندري مبارك، ملوك هوساوي، نورة إبراهيم، لين محمد، نوف سعود، عذى فهد”.
ويأتي المنتخب السعودي للسيدات على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات غوام ولبنان والأردن.
وضمت المجموعة الثانية منتخبات فلسطين ونيبال وسوريا والعراق.
وستقام منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات خلال الفترة من 19 حتى 29 من شهر فبراير 2024.
وفق “سبورت 24”.