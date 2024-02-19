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رياضة > لاعبو “الرياض”: النتيجة لا تعكس “مستوانا”
19/02/2024   8:30 ص

لاعبو “الرياض”: النتيجة لا تعكس “مستوانا”

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أكد لاعبو الرياض، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد رغم الخسارة، معربين عن أملهم في أن يكون الأداء اليوم انطلاقة نحو استعادة الانتصارات.

وقال اللاعب محمد الشويرخ إن المباراة جاءت بعد التوقف وأمام فريق كبير بحجم الاتحاد، لكن الفريق قدم مباراة كبيرة لافتًا إلى النتيجة لا تعكس مستوى لاعبي الرياض.

وأضاف الشويرخ أن لاعبي الرياض حاولوا استغلال نقاط الضعف في الاتحاد لكن لم يحالفهم التوفيق، فيما وجه رسالة اعتذار لجماهير الرياض بعد الخسارة واعدًا إياهم بالعمل على استعادة الانتصارات في المباريات القادمة.وفق “سبورت 24”.

من جانبه قال اللاعب عبدالهادي الحراجين إن الفريق قدم مستوى جيدا ولكن لم يكن الحظ حليفًا للاعبي الرياض في العديد من الفرص، لافتًا إلى أن الفريق سيسعى لتصحيح أخطائه لاستعادة الانتصارات.

لاعبو “الرياض”: النتيجة لا تعكس “مستوانا”

رياضة
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