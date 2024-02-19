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رياضة > “غاياردو” يكافئ لاعبي الاتحاد بـ”إجازة”
19/02/2024   8:26 ص

“غاياردو” يكافئ لاعبي الاتحاد بـ”إجازة”

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كافأ الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد عقب مواجهة الرياض التي انتهت بالفوز بثنائية نظيفة، لاعبي فريقه بمنحهم إجازة عن تدريبات الفريق على أن تكون العودة للتحضيرات الفعلية بعد غد “الثلاثاء” استعداداً لمواجهة نافياخور الأوزبكي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

ويتطلع الاتحاد للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتعزيز تفوقه على ضيفه الأوزبكي وخطف بطاقة العبور لربع نهائي البطولة القارية بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في أوزبكستان.

وكان مدرب الاتحاد تعهد بظهور الفريق بصورة أكثر حيوية ونشاطا عما كانوا عليه في مباراة الرياض، اليوم، حيث أشار إلى معاناة فريقه من الإرهاق في ظل الفارق الزمني البسيط الذي كان يفصل بين مواجهة الفريق الأوزبكي وموقعة الدوري. وفق “سبورت 24”.

وأكد مدرب الاتحاد أن فريقه حقق الأهم أمام الرياض بخطف نقاط المباراة الثلاث، مشيراً إلى التعب والإرهاق الذي عانى منه اللاعبون بعد مباراة الذهاب التي جمعت فريقه بنظيره الأوزبكي والتي انتهت بالتعادل السلبي الخميس الماضي في أوزبكستان.

وحقق الاتحاد اليوم فوزاً ثميناً على الرياض بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله ليرفع الفريق رصيد لـ 34 نقطة في المركز الخامس في سلم الترتيب.

“غاياردو” يكافئ لاعبي الاتحاد بـ”إجازة”

رياضة
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