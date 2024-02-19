“الأهلي” يصدر صكوكا مقوّمة بالدولار

يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 1445/06/01هـ عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
ولفت البنك إلى أنه عين كلا من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي ، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأضاف أن الصكوك التي سيصدرها ستكون صكوكا ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية، وسيخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن ما أعلن بشأن هذا الطرح لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، منوها بأنه سيعلن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.