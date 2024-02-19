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رياضة > الإصابة تُبعد البريك عن مواجهة “ساباهان”
19/02/2024   1:39 م

الإصابة تُبعد البريك عن مواجهة “ساباهان”

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باتت حظوظ لاعب نادي الهلال محمد البريك، في المشاركة بمباراة فريقه أمام ساباهان الإيراني ضعيفة للغاية.

ويعاني محمد البريك من الإصابة في عضلات الفخذ تُعقد من فرصة مشاركته أمام ساباهان.

ويستضيف الهلال منافسه ساباهان يوم الخميس المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

من جهة آخرى منح البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال جميع اللاعبين راحة تامه اليوم الإثنين.

وسيعود اللاعبون للتدريبات مساء غدٍ الثلاثاء حيث تنتظر الفريق مباراة مهمة أيضاً وحاسمة أمام ساباهان.

وستكون الحصة التدريبية غداً مخصصة للنواحي الاسترجاعية والاستشفائيه للاعبين الذين شاركوا منذ البداية في المباراة الأخيرة ،على أن يكتفي بحصة تدريب فعلية واحده تقام بعد غدٍ الأربعاء تحضيراً للمباراة ذاتها التي ستقام في ملعب المملكة أرينا.  وفق “سبورت 24”.

الإصابة تُبعد البريك عن مواجهة “ساباهان”

رياضة
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