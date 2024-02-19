نيمار يغيب عن “كوبا أميركا”

كشف المنتخب البرازيلي عن غياب نجم الهلال، نيمار جونيور عن نهائيات كوبا أمريكا 2024.
وأعلن رودريجو بافيا المتحدث الرسمي لمنتخب البرازيل غياب نيمار عن البطولة لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.
وعاد نيمار إلى المملكة مؤخرا لمواصلة التأهيل بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي بالبرازيل.
وظهر نيمار في ملعب المملكة أرينا للمرة الأولى خلال مباراة الهلال والرائد التي حسمها فريقه بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 20 من الدوري. وفق “سبورت 24”.
ويحتل الهلال المركز الأول في ترتيب الفرق بـ56 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر الذي يملك 49 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ40 نقطة والرابع التعاون بـ35 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد الذي يحتل المركز الخامس.