الجدعان: نتوقع تجاوز نمو الاقتصاد غير النفطي 5%

كشف وزير المالية محمد الجدعان، (الاثنين)، أن الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة ينمو بأكثر من 4%، ومن المتوقع أن يتجاوز 5% على المدى المتوسط.
وأضاف بكلمته خلال فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض في نسخته الثالثة، أن حكومة المملكة تدرك أن المستثمرين لديهم العديد من الخيارات وتدرك أهمية وضرورة أن تقدم لهم قيمة تجعلهم يفضلون الاستثمار في المملكة دون غيرها.
وأشار إلى أن المملكة لديها مواءمة حكومية فيما يتعلق بما هو مطلوب فعله ونتواصل مع المستثمرين والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين بصورة منتظمة حتى نضمن أننا مواكبين للتوقعات ونحقق المواءمة الداخلية لما يجب القيام به في هذا الصدد.
وأكد أن المملكة لديها اقتصاد قوي جدا اجتاز عدة اختبارات خلال السنوات السبع الماضية، وباستثناء عام 2020 سنة الجائحة، كان هذا الاقتصاد يتنامى بطريقة ثابتة ومرنة، كما أن المملكة لديها تصنيف عالي جدا وتوقع أكثر إيجابية وثباتا.
وأوضح أن المنظومة التشريعية والقانونية تغيرت من 2016 وحتى الآن بشكل جذري لتتواءم مع جذب الاستثمارات حيث وفرت شفافية بشكل أكبر، سواء فيما يتعلق بسوق رأس المال أو المصرف المركزي أو على مستوى التأمين وغيرها.
وأبان الجدعان أن المملكة وعدت بالتحول منذ 7 سنوات، والآن هذا التحول يتبلور حيث يظهر النجاح والالتزام خلال الأوقات الصعبة والسهلة وسيستمر ذلك حتى عام 2030 وإلى أبعد من ذلك، فهي رحلة نريد أن نتشاركها مع العالم ونريد العمل على جذب الاستثمار وجذب وتوفير فرص العمل. وفق “أخبار 24”.
وتابع أنه في القطاع المالي، المملكة ملتزمة ولديها برنامج لتطوير هذا القطاع يضم مجوعة وكوكبة حساسة من المشاركين، كما أن لديها مشرعين مستقلين، ووزارات المالية والاستثمار والاقتصاد يقدمون لهؤلاء المشرعين ما يحتاجه الاقتصاد وما يحتاجه المستثمرين.
وعلى الجانب الجيوسياسي، أفاد الجدعان بأن المملكة أظهرت التزامها بخفض التصعيد والسلام والاستقرار وستستمر في العمل مع حلفائها وشركائها من أجل هذا السلام.